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Без войн и потрясений: что ждет россиян в 2020 году

Плохое и хорошее: что ждет россиян в 2020 году
Фото: www.globallookpress.com
Нашей страны предсказали очень плодотворный год

В 2020 г. Россия закроет свой кризисный виток, и все начнет налаживаться. Наступит экономический рост и политическая стабильность, что не может не радовать граждан. Военных конфликтов, стихийных бедствий и т.п. у нас не будет, год будет спокойным – положительного окажется больше, чем отрицательного, рассказала "Утру" ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

Единственное плохое, что может ожидать Россию, так это отделение территории, из-за чего могут возникнуть политические конфликты. Но все пройдет гладко и мирно. Также есть вероятность смены власти, это будет в конце года и ошарашит граждан, но все будет меняться плавно и постепенно, заявила ведунья.

По ее словам, отношения нашей страны с Америкой постепенно будут стабилизироваться. Есть вероятность того, что державы начнут идти в сторону сближения, и получение виз для россиян значительно упростится.

Изменится ситуация и в диалоге России с Украиной. Они вряд ли станут дружественными государствами, но в течение двух лет отношения примут новый оборот, и можно будет спокойно решать вопросы и достигать соглашений, заверила провидица.

Кажетта Ахметжанова. Фото: пресс-служба

Этот високосный год будет для жителей РФ и всего мира хорошим. Ожидается рост рождаемости, увеличится количество заключенных браков, а разводов станет меньше, сообщила ясновидящая. 

В этом году нужно ухаживать за землей, если есть огород или дача, и проводить там как больше там времени – почва порадует богатым урожаем. Также 2020 г. благоприятен для начала чего-то нового. Бизнес лучше развивать с весны. А тем, кто хочет сменить работу, принимать решения следует обдуманно, посоветовала ведунья.

Не стоит в наступающем году отказываться от путешествий. Страны и города, благоприятные для отдыха, – Крым, Алтай, Байкал, Северный Кавказ, Европа, Дубай, Мексика, Канада. Белая Металлическая Крыса любит познавать новые углы, поэтому, отправившись в поездку, можно получить самые яркие эмоции, отметила провидица.

Что касается здоровья, то в 2020 г. стоит побольше бывать на природе, у водоемов, питаться свежей энергией мест силы. В каждом уголке нашей необъятной страны они есть, подчеркнула Кажетта Ахметжанова и пожелала всем счастливого Нового года и Рождества.

Полина ДОРОЖКИНА

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