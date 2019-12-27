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Защитник Скрипалей шокировал впечатлениями о России

Защитник Скрипалей шокировал впечатлениями о России
Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Самым запоминающими своим воспоминанием он назвал встречу с медведями на Камчатке

"Энергичная, увлекательная и теплая" – такую неожиданную характеристику дал России посол Великобритании в Москве Лори Бристоу.

Его командировка в РФ завершается в январе 2020 года. Накануне отъезда он поделился своими впечатлениями о стране и дал несколько советов британским туристам:

"Для иностранца по-настоящему узнать эту страну – это работа всей жизни. Я занимался этим большую часть времени на протяжении 10 лет, – сказал Бристоу. – Постарайтесь понять, что держит вместе и объединяет эту огромную и многообразную страну. Попробуйте начать с долгих путешествий на поезде", – рекомендовал дипломат.

По словам Бристоу, для него самым впечатляющим было путешествие на Камчатку, где он встретил медведей.

"Буду скучать", – признался посол.

Ранее в МИД РФ упрекали главу дипмиссии Великобритании за то, что он вводит в заблуждение общественность своими высказываниями об отравлении Скрипалей в Солсбери.

Николай ВИКТОРОВ

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