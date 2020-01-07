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Президент России Владимир Путин 6 января прибыл в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга, нде встретил Рождество в окружении с другими верующими.
Журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов опубликовал опубликовал кадры с главой государства, отметив, что здесь крестили Путина.
Украинские пользователи поспешили раскритиковать российского лидера, заявив, что все это выглядит как нелепая постановка.
"Весь этот театр противен", "Что-то грустный президент", "Креститься научился?", приводит комментарии издание Obozrevatel.
Российские пользователи не остались в стороне и жестко поставили украинцев на место.
"Люблю я нашего президента! Пускай украинские злопыхатели и дальше завидуют силе нашего лидера", "украинцы пусть лучше за своим президентом следят", "Легко ли нести такой груз ответственности и при этом знать, что плюют в лицо. Много ли тех, кто помогает по-настоящему? Все проблемы на его плечи. Всё спрашивают только с него. Министры, Правительство только зарплату получают"
Владимир Путин приехал на рождественское богослужение в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге, где его крестили pic.twitter.com/1noDylE35D— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 6, 2020
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