Даже в праздник жители Незалежной не воздержались от оскорблений президента России

Президент России Владимир Путин 6 января прибыл в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга, нде встретил Рождество в окружении с другими верующими.

Журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов опубликовал опубликовал кадры с главой государства, отметив, что здесь крестили Путина.

Украинские пользователи поспешили раскритиковать российского лидера, заявив, что все это выглядит как нелепая постановка.

"Весь этот театр противен", "Что-то грустный президент", "Креститься научился?", приводит комментарии издание Obozrevatel.



Российские пользователи не остались в стороне и жестко поставили украинцев на место.

"Люблю я нашего президента! Пускай украинские злопыхатели и дальше завидуют силе нашего лидера", "украинцы пусть лучше за своим президентом следят", "Легко ли нести такой груз ответственности и при этом знать, что плюют в лицо. Много ли тех, кто помогает по-настоящему? Все проблемы на его плечи. Всё спрашивают только с него. Министры, Правительство только зарплату получают"