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Накинувшихся на Путина украинцев резко осадили

Накинувшихся на Путина украинцев резко осадили
Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Даже в праздник жители Незалежной не воздержались от оскорблений президента России

Президент России Владимир Путин 6 января прибыл в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга, нде встретил Рождество в окружении с другими верующими. 

Журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов опубликовал опубликовал кадры с главой государства, отметив, что здесь крестили Путина. 

Украинские пользователи поспешили раскритиковать российского лидера, заявив, что все это выглядит как нелепая постановка. 

"Весь этот театр противен", "Что-то грустный президент", "Креститься научился?", приводит комментарии издание Obozrevatel

Российские пользователи не остались в стороне и жестко поставили украинцев на место. 

"Люблю я нашего президента! Пускай украинские злопыхатели и дальше завидуют силе нашего лидера", "украинцы пусть лучше за своим президентом следят", "Легко ли нести такой груз ответственности и при этом знать, что плюют в лицо. Много ли тех, кто помогает по-настоящему? Все проблемы на его плечи. Всё спрашивают только с него. Министры, Правительство только зарплату получают"

Сергей САЗОНОВ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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С РОЖДЕСТВОМ!
Гость
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Что взять с укросвиней, они даже на сало не годятся, только на удобрения.
Гость
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А хохлянский презик Зе умеет креститься или он в синагогу ходит?
Журавлев Владимир Николаевич
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Ребята заканчивайте свою бесконечную шизофрению, начните думать здраво - Предлагаю Европе проявить мудрость и начать объединение с Россией. Подумайте, проявите здравомыслие и поймёте это будет то действие, которое у наших потомком станет всеобъемлющим празником и оставил самые благоприятные впечатления о сегодняшних политиках наших стран.
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