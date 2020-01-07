Многие люди часто по незнанию воспринимают некоторые симптомы за онкозаболевание

Медики назвали некоторые недуги, которые люди зачастую по ошибке принимают за симптомы рака. Об этом пишет портал ToDay News Ufa.

Одним из таких симптомов стали регулярные головные боли и неприятные ощущения в области спины, которые продолжаются на протяжении нескольких лет. Онкобольные с подобными симптомами не могу прожить долго.

Исключено онкологическое заболевание также при внезапных болях и высокой температуре, потому что так быстро рак не способен себя проявлять. Также не говорят о раке уплотнения на теле, нажимая на которые не чувствуется боль.

Также не стоит бить тревогу при запорах. Чаще всего они спровоцированы неправильным питанием. В то же время следует обратить внимание на запоры, которые сменяются на диарею с кровью. В любой ситуации при возникновении проблем со здоровьем необходимо обращаться к врачам и не заниматься самолечением.