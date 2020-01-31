"Жигули" подкрашенные: блогер разнес лимузин Путина
Автоблогер Давидыч в пух и прах разнес лимузин Путина "Аурус Сенат". Китуашвили лично пришел в атомобильный салон и вынес вердикт машине, которую ранее футболист Тарасов оценил как "не хуже Майбаха".
По словам автора блога, машина покрашена ужасно, не стыкуются "резиночки", которые просто замазаны кисточкой, а зазоры между деталями не сходятся. Но больше всего Китуашвили потрясли саморезы в решетке радиатора, которые видно даже издалека.
"Позор, – возмущался Давидыч, прохаживаясь вдоль авто, – и это стоит 18 миллионов!".
Автоблогер со свойственной ему красноречивостью уверил, что это не та машина, которой стоит гордиться, а зарубежные автопроизводители могут только посмеяться над такой машиной. "Аурус", по его мнению, выглядит так, как будто побывал в крупной аварии и был восстановлен.
Также Китуашвили посетовал, что машину не отдают на тесты и засекретили, словно это танк или самолет. А блогеры, которые хвалили машину, вероятно, делали это не безвозмездно. И при этом на автомобиль были потрачены огромные деньги.
"Аурус" – это первый люксовый автомобильный бренд. "Сенат" – машина представительского класса, на которой в мае 2018 года президент России Владимир Путин приехал на свою инаугурацию. Теперь остается гадать, был это пиар или настоящее разоблачение.
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