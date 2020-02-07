Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Скрипали жестко подставили соседей и оставили людей без тепла

Скрипали жестко подставили соседей
Юлия Скрипаль. Фото: facebook.com/julia.skripal/www.globallookpress.com
В "нехорошую" квартиру, где прорвало трубы, не могут попасть

Дело Скрипалей снова оказалось в центре внимания СМИ. Началось все с того, что жители дома на Давыдковской улице в Москве, где ранее проживала Юлия Скрипаль с женихом, пожаловались, что у них нет тепла.

Как пишет телеграм-канал Mash, приехавшие сантехники обошли одну квартиру за другой, осмотрели подвал и чердак, и единственное место, куда им не удалось попасть, была квартира дочери экс-полковника ГРУ.

Жильцы утверждают, что сантехники приходили раз пять и каждый раз говорили одно и то же: виноваты Скрипали – в их жилище что-то произошло с трубами, а попасть внутрь не удается, так как дверь заперта. Друзей, которые следят за квартирой Скрипалей, найти пока так и не удалось.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане

Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей