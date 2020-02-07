В "нехорошую" квартиру, где прорвало трубы, не могут попасть

Дело Скрипалей снова оказалось в центре внимания СМИ. Началось все с того, что жители дома на Давыдковской улице в Москве, где ранее проживала Юлия Скрипаль с женихом, пожаловались, что у них нет тепла.

Как пишет телеграм-канал Mash, приехавшие сантехники обошли одну квартиру за другой, осмотрели подвал и чердак, и единственное место, куда им не удалось попасть, была квартира дочери экс-полковника ГРУ.

Жильцы утверждают, что сантехники приходили раз пять и каждый раз говорили одно и то же: виноваты Скрипали – в их жилище что-то произошло с трубами, а попасть внутрь не удается, так как дверь заперта. Друзей, которые следят за квартирой Скрипалей, найти пока так и не удалось.