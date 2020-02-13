Предстоит поспорить с ведущими европейскими клубами

Женский клуб из Подмосковья "Динамо-Электросталь" представит Россию на розыгрыше Кубка европейских чемпионов по индорхоккею.

Как пишет "Подмосковье сегодня", турнир стартует в Гааге. Команда уже второй год подряд выступает в турнире элитного европейского дивизиона, и в прошлом году дошла до финала, уступив нидерландскому "Лорену".

На предварительном групповом турнире девушки поспорят с белорусским "Минском", немецким "Дюссельдорфером", украинской "Сумчанкой", испанской "Кампо де Мадрид", голландским "ХДМ" и британским "Ист-Гринстед".

Международная федерация по индорхоккею была основана в 1924 году. Однако первый чемпионат мира по индорхоккею был проведен только в 2003 году. Также этот вид спорта пока не входит в программу Олимпийских Игр.