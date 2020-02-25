Осужденный за браслеты Реймер отсидел три года вместо восьми

Осужденного за хищение почти 3 млрд руб. при закупке электронных браслетов бывшего главу ФСИН Александра Реймера отпускают по УДО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального районного суда Калининграда.

Сообщается, что соответствующее решение приняли еще на прошлой неделе. О том, что суд удовлетворил ходатайство Реймера и его защиты, стало известно накануне. До этого судьи экс-главе ФСИН отказали, причем не только в освобождении по УДО, но и в замене срока лишения свободы более мягким видом наказания.

Как напоминает "НСН", Реймера приговорили к 8 годам колонии общего режима в июне 2017 года. Его лишили наград и звания генерал-полковника внутренней службы. Сроки получили и бывший заместитель директора ФСИН Николай Криволапов и директор ФГУП "Центр информационно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний" (ФГУП ЦИТОС) Виктор Определенов. Позже на них наложили штраф в размере 2,2 млрд рублей, А Криволапова досрочно освободили в 2018-м.

По версии следствия, в 2010 – 2012 годах осужденные дела мошенническим путем похитили порядка 2,7 млрд руб., которые были выделены из бюджета на электронные браслеты.