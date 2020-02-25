Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Погоревшего на хищении миллиардов рублей экс-главу ФСИН освободили

Погоревшего на хищении миллиардов рублей экс-главу ФСИН освободили
Александр Реймер. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Осужденный за браслеты Реймер отсидел три года вместо восьми

Осужденного за хищение почти 3 млрд руб. при закупке электронных браслетов бывшего главу ФСИН Александра Реймера отпускают по УДО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального районного суда Калининграда.

Сообщается, что соответствующее решение приняли еще на прошлой неделе. О том, что суд удовлетворил ходатайство Реймера и его защиты, стало известно накануне. До этого судьи экс-главе ФСИН отказали, причем не только в освобождении по УДО, но и в замене срока лишения свободы более мягким видом наказания.

Как напоминает "НСН", Реймера приговорили к 8 годам колонии общего режима в июне 2017 года. Его лишили наград и звания генерал-полковника внутренней службы. Сроки получили и бывший заместитель директора ФСИН Николай Криволапов и директор ФГУП "Центр информационно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний" (ФГУП ЦИТОС) Виктор Определенов. Позже на них наложили штраф в размере 2,2 млрд рублей, А Криволапова досрочно освободили в 2018-м.

По версии следствия, в 2010 – 2012 годах осужденные дела мошенническим путем похитили порядка 2,7 млрд руб., которые были выделены из бюджета на электронные браслеты.

Александр ИЛЬИН

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
Ответить
позорище
1
новости партнеров
Загрузка...

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей