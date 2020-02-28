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"Мы не должны бороться со злобой": как воспитывают главную экоактивистку мира

"Мы не должны бороться со злобой": как воспитывают главную экоактивистку мира
Грета Тунберг. Фото: Marco Passaro/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Мать Греты Тунберг поделилась подробностями из жизни больной девочки

Издание The Guardian выпустило материал о семье самой известной на сегодня юной экоактивистки из Швеции. А совсем скоро будет презентация книги – мемуаров матери Греты Тунберг. Женщина решила подробно рассказать о воспитании дочери.

Она сообщила, что семья много переезжала с места на место. Грету постоянно водили к новым врачам – психологам, психиатрам. В 12 лет девочке выписали антидепрессанты.

Только в 2015 г. ей удалось поставить точный диагноз – СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) с элементами Аспергера, ОКР. Мать экоактивистки уверена, что благодаря этому стала понимать происходящее с дочкой.

Женщина считает, что отсутствие стрессовых факторов – самое главное для сохранения адекватного состояния Греты. Девочка не ходит на занятия, не общается с другими детьми, потому что это может раздражать, сообщает "Царьград".

"Мы избегаем любого стресса. И это работает. Что бы ни происходило, мы никогда не должны бороться со злобой, потому что это, почти всегда, приносит больше вреда, чем пользы", – отметила женщина.

Напомним, Грете Тунберг 17 лет. Проводить одиночные пикеты в поддержку борьбы за окружающую среду она начала два года назад. В первый раз об изменениях климата девочка услышала в 8 лет. Ей было трудно понять, почему никто не решает эту проблему. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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