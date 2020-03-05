Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

В Турции призвали оправдать обвиняемых в убийстве дипломата России

Гибель Андрея Карлова до сих вызывает массу вопросов

Прокурор Турции потребовал оправдать 5 обвиняемых по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова в Анкаре в 2016 году.

Об этом сообщает РИА "Новости". Сегодня в турецкой столице проходило заседание суда. Новость автоматически становится резонансной из-за событий в Сирии, хотя прямой связи между этими событиями нет.

Всего по делу проходят 28 человек, включая оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который проживает в США и все обвинения отвергает. Остальных 23 фигурантов прокуратура считает виновными и требует приговорить к различных срокам. Следующее заседание назначено на 31 марта, и на нем будет выступать защита.

Слушания по делу убийства Карлова длятся уже больше года. Его расследует Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям. Никто из подсудимых не признает свою вину. Российского дипломата 19 декабря 2016 года застрелил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ. Преступление было совершено на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Убийцу ликвидировали полицейские.

Александр ИЛЬИН

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Действия русских в Сирии довели турок до паники

Идлибский котел погрузил СМИ и военных в Турции в состояние истерики и страха

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей