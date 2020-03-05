Гибель Андрея Карлова до сих вызывает массу вопросов

Прокурор Турции потребовал оправдать 5 обвиняемых по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова в Анкаре в 2016 году.

Об этом сообщает РИА "Новости". Сегодня в турецкой столице проходило заседание суда. Новость автоматически становится резонансной из-за событий в Сирии, хотя прямой связи между этими событиями нет.

Всего по делу проходят 28 человек, включая оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который проживает в США и все обвинения отвергает. Остальных 23 фигурантов прокуратура считает виновными и требует приговорить к различных срокам. Следующее заседание назначено на 31 марта, и на нем будет выступать защита.

Слушания по делу убийства Карлова длятся уже больше года. Его расследует Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям. Никто из подсудимых не признает свою вину. Российского дипломата 19 декабря 2016 года застрелил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ. Преступление было совершено на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Убийцу ликвидировали полицейские.

