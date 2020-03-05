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Стресс приводит к развитию рака

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Риск онкологии кожи связан не только с загаром

Медики из Великобритании и Дании в ходе ряда экспериментов выявили фактор, влияющий на распространение меланомы – одной из самых агрессивных форм рака, на которую зачастую влияет загар. По мнению ученых, огромное воздействие на скорость роста раковых клеток оказывает стресс.

Потеря близкого человека, например, супруга, как одно из наиболее стрессовых событий в жизни, может спровоцировать начало злокачественного опухолевого процесса, отмечают ученые в своем исследовании для British Journal of Dermatology.

Медики также подчеркнули, что данные исследований требуют более пристального анализа. Ранее исследователи американской организации Skin Cancer Information назвали причины возникновения меланомы, не связанные с загаром. Среди них находятся: курение, недосып и употребление вредных продуктов.

Александра АКСЕНОВА

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