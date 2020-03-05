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Российская авиакомпания требует от Египта миллиарды за катастрофу над Синаем

В "Когалымавиа" уверены, что египтяне могли предотвратить теракт

Российская компания "Когалымавиа", которая стала банкротом из-за теракта над Синаем, подала в суд на власти Египта и потребовала выплатить ей $200 млн или более 13 млрд рублей.

Как пишет РБК, авиакомпания и турецкий туроператор Prince Group подали иск в Постоянную палату третейского суда в Гааге еще в 2017 году, однако слушания прошли только в начале этого года.

В компании считают, что власти Египта знали о несоответствии систем безопасности международным нормам и требованиям. И за 4 года они так и не дали официального заключения о причинах крушения, не взяли на себя ответственность и не выплатили компенсаций.

Соответственно, теракт, который привел к трагической гибели 224 человек, еще и обанкротил компанию.
Авиакатастрофа произошла 31 октября 2015 года. В результате взрыва на борту самолет А321 "Когалымавиа" потерпел крушение на Синайском полуострове, после чего рейсы в Египет из Москвы были прекращены.

Александр ИЛЬИН

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