Образ легендарного Глеба Жеглова, по мнению американцев, должен безотказно действовать на русских

ФБР разместило на своей странице в "Фейсбук" "агитку" с призывом к сотрудничеству русскоговорящих жителей США. А в качестве "приманки" фэбээровцы использовали фотографию Владимира Высоцкого в образе легендарного капитана Глеба Жеглова из знаменитого советского сериала.

"Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого", – говорится в сообщении, скрин которого сделал пользователь Ник Лахонин.

При этом на странице ФБР в соцсети такого поста уже нет. Из этого можно сделать вывод, что его удалили.

Утверждается, что при нажатии на "картинку" происходит переход на страницу местного отделения контрразведки ФБР. Там граждан на английском и русском языках призывают поделиться информацией.

Как напоминает телеканал "МИР24", ФБР начало размещать объявления в социальной сети с целью вербовки русскоговорящих граждан США.