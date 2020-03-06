Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

ФБР сделало из Высоцкого приманку

ФБР сделало из Высоцкого приманку
Владимир Высоцкий. Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"
Образ легендарного Глеба Жеглова, по мнению американцев, должен безотказно действовать на русских

ФБР разместило на своей странице в "Фейсбук" "агитку" с призывом к сотрудничеству русскоговорящих жителей США. А в качестве "приманки" фэбээровцы использовали фотографию Владимира Высоцкого в образе легендарного капитана Глеба Жеглова из знаменитого советского сериала.

"Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого", – говорится в сообщении, скрин которого сделал пользователь Ник Лахонин.

При этом на странице ФБР в соцсети такого поста уже нет. Из этого можно сделать вывод, что его удалили.

Утверждается, что при нажатии на "картинку" происходит переход на страницу местного отделения контрразведки ФБР. Там граждан на английском и русском языках призывают поделиться информацией.

Как напоминает телеканал "МИР24", ФБР начало размещать объявления в социальной сети с целью вербовки русскоговорящих граждан США.

Александр ИЛЬИН

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Действия русских в Сирии довели турок до паники

Идлибский котел погрузил СМИ и военных в Турции в состояние истерики и страха

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей