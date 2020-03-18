Американские власти пообещали содействовать расследованию преступлений нацистов

В США начнут расследование по обвинению граждан в причастности к преступлениям против человечности в годы Второй мировой войны, если такой запрос поступит по официальным межправительственным каналам. Об этом сообщил представитель американского Минюста Питер Карр.

Ранее фонд "Историческая память" совместно с Фондом поддержки и развития еврейской культуры представили доклад, в котором утверждается, что сейчас на территории США проживают 32 ветерана Латышского легиона СС, причастных к уничтожению мирного населения в Новгородской области РФ в 1942 – 1943 годах. В частности, эти граждане живут в штатах Вашингтон и Южная Каролина, передает РИА "Новости". Местные генпрокуроры уже подтвердили, что готовы расследовать данную ситуацию по запросу ФБР.

Как стало известно, в 50-е гг. прошлого века бывшие "эсэсовцы" объединялись, готовясь дать новый бой советским войскам.

Ранее сообщалось, что Канада планирует передать бывшего фашиста Гельмута Оберлендера не в Россию, где его могут судить за массовое убийство детей в Ейске в годы Великой отечественной войны, а на Украину, пишет "Царьград".