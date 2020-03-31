Жители страны решили с пользой провести время дома

За время нерабочей недели многие россияне сделают ремонт квартиры или обновят дачу. К такому выводу пришли в МКБ, проанализировав покупки, которые граждане страны совершили накануне длительного периода самоизоляции.

В пятницу, 27 марта, число покупок различных красок и лаков вдвое превысило среднестатистический показатель этого месяца. Покупки пиломатериалов выросли в полтора раза.

Постоянные клиенты фитнес-центров кинулись скупать спортинвентарь, чтобы продолжать поддерживать фигуру, сидя дома: покупки спортивных товаров выросли на прошлой неделе в 1,7 раза.

Россияне, кто продолжает трудиться по удаленке, предпочли более комфортно оборудовать рабочее место: покупка офисных столов и кресел подскочила в 2,1 раза.

При этом анализ поступлений безналичной выручки в магазины с эквайрингом от МКБ показал, что ажиотажного спроса на продукты питания и лекарства перед неделей самоизоляции не было: число покупок соответствует средним показателям марта. А вот спиртным россияне закупались очень активно: 27 марта транзакций по приобретению алкоголя было проведено в 1,3 раза больше, чем обычно. Даже перед 8 марта горячительных напитков было куплено меньше, отмечают аналитики МКБ.

Период с 28 апреля по 5 марта объявлен в России нерабочим. Это сделано для того, чтобы максимально сократить число контактов между людьми и остановить распространение эпидемии коронавируса.

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