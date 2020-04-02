Публичные извинения не помогли рэперу восстановить и без того подмоченную репутацию

Защитники животных не в восторге от поведения Гуфа (Алексея Долматова). Исполнитель не так давно спустил своего пса на соседскую собаку. Предложение "жить дружно", которое он опубликовал в социальных сетях после случившегося, не спасло рэпера от шквала критики.

Гуф заверил своих подписчиков в "Инстаграм", что у хозяев лабрадора, на которого пыталась напасть овчарка певца по кличке Гуччи, претензий нет. Псы остались целы и здоровы, объяснил артист. Единственное, за что стоит просить прощения, по мнению Долматова, так это за то, что происходившее было снято на камеру и дано в прямой эфир социальной сети.

Зоозащитники ставят заверения Гуфа под сомнения. Во-первых, сказать наверняка, как чувствуют себя собаки, может только профессиональный ветеринар. Никак не оправдывает певца и тот факт, что у хозяев лабрадора нет к нему претензий. С такими заявлениями выступила председатель Ассоциации юристов и специалистов по правам и защите животных "Зооправо" Анастасия Федюнина, беседуя с корреспондентом "Подмосковье сегодня".

"Общество отреагировало и отреагировало правильно. Мы все возмущены таким поведением", – поделилась специалист.

Напомним, что не так давно Гуф провел прямой эфир в "Инстаграм", заставив подписчиков понервничать. Певец снимал, как его овчарка кидается на питомца соседей и спрашивал всех, кто смотрел запись: "Хотите, я отпущу его?". Большинство зрителей не осталось равнодушным. В полицию поступило более 1000 звонков за жалобами. Позже исполнитель снова обратился к подписчикам, призвав всех "жить дружно и не нервничать".