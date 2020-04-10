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"Зеленскому грозит покушение": астролог испугался за жизнь президента

"Зеленскому грозит покушение": астролог испугался за жизнь президента
Владимир Зеленский. Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Спепциалист не рекомендует украинскому лидеру доверять близким

Популярный на территории Незалежной астролог Влад Росс испугался за жизнь главы государства Владимира Зеленского. Эксперт предсказал президенту покушение от близкого человека. 

Росс уверен, что Зеленскому не стоит никому доверять. 

"Кто-то близкий может лишить его жизни", - объяснил предсказатель в беседе с изданием "Главред". 

Росс посоветовал президенту, ради его же безопасности, обзавестись охраной, такой же, как у российского лидера Владимира Путина. 

Ранее "Утро.ру" писало, что Зеленского предупредили об опасности повторения Чернобыля

Полина ЛЕДОВСКИХ

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