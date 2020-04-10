Спепциалист не рекомендует украинскому лидеру доверять близким

Популярный на территории Незалежной астролог Влад Росс испугался за жизнь главы государства Владимира Зеленского. Эксперт предсказал президенту покушение от близкого человека.

Росс уверен, что Зеленскому не стоит никому доверять.

"Кто-то близкий может лишить его жизни", - объяснил предсказатель в беседе с изданием "Главред".

Росс посоветовал президенту, ради его же безопасности, обзавестись охраной, такой же, как у российского лидера Владимира Путина.

Ранее "Утро.ру" писало, что Зеленского предупредили об опасности повторения Чернобыля.