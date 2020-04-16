В Москве задержали полковника Росгвардии
Силовика обвиняют в вымогательстве за "крышевание"
В Москве задержали высокопоставленного сотрудника Росгвардии, который, по версии следствия, требовал 18 млн руб. у предпринимателя за "крышевание".
Как сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на свои источники, бизнесмен не растерялся и заявил в полицию. В результате "рэкетира" задержали оперативники уголовного розыска Истринского района Московской области. С подозреваемым в ближайшее время начнут работу сотрудники военно-следственного управления СК России. Ему могут предъявить обвинение в крупном вымогательстве.
Как уточняет "Царьград", вместе с подозреваемым задержали еще одного офицера, однако его статус и должность пока, на время следствия, не раскрываются.
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