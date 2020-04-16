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Погода на Пасху порадуте москвичей

Воздух в городе прогреется до 10 тепла

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд порадовал жителей столицы. На Пасху, 19 апреля, их ждет теплая погода. Столбик термометра поднимется до 10 градусов выше нуля. 

Максимально ожидаемое значение на градуснике – +12. Вильфанд уточнил, что на Пасху бывает и жарко, и дождливо. Но в этот раз на улице будет очень комфортно, уточняет ТАСС. 

В Подмосковье погода будет не сильно отличаться от столичной. Правда, два дня перед Пасхой будут сумрачными и прохладными. Температура воздуха будет на 1-2 градуса ниже норма. 

В Гидрометцентре уточнили, что в третьей декаде апреля погода в столичном регионе окончательно нормализуется. Воздух прогреется до 15 градусов, пишет "Подмосковье сегодня"


Полина ЛЕДОВСКИХ

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