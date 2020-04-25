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Скончался известный актер

Скончался известный актер
Фото: pixabay.com
Тело погибшего обнаружили 22 апреля

Известный актер украинского происхождения Дмитрий Дьяченко скончался в США в возрасте 52 лет. По информации СМИ, его смерть не связана с коронавирусом. 

Дьяченко умер при невыясненных обстоятельствах.Тело его нашли в доме во Флориде. Признаков насильственной смерти не обнаружено, уточняет TMZ. В настоящий момент проводится медицинская экспертиза, которая должна выявить причину гибели. 

Напомним, что Дьяченко родился в 1968 году. Его отцом был украинский эмигрант, перебравшийся в США. Популярность актеру принесла роль в фильме ужасов "Запретная зона", где он сыграл Юрия. Кроме того, артиста можно увидеть в кинолентах "Солдат Джейн" и "Напряги извилины". 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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