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МКБ снизил ставку по ипотеке до 5,9% годовых

МКБ снизил ставку по ипотеке до 5,9% годовых
Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Кредит на новое жилье стал еще дешевле

Московский кредитный банк (МКБ) начал выдавать ипотечные кредиты под 5,9% годовых. Предложение разработано в соответствии с новой государственной программой "Ипотека с господдержкой 2020", цель которой – поддержать строительную отрасль страны и ипотечных заемщиков в период эпидемии коронавируса. 

Льготный кредит можно получить на покупку новостройки на срок от 1 года до 30 лет при первоначальном взносе от 20%. Льготная ставка устанавливается на весь срок кредита.

Ранее правительство РФ и Центральный банк объявили о мерах поддержки граждан и отраслей экономики, пострадавших в текущей ситуации. Но банки, через которые эти меры доходят непосредственно до людей, могут и должны внести свой вклад, считает начальник управления ипотечного кредитования МКБ Игорь Селезнев.

"Для того, чтобы сделать условия программы еще лояльнее для заемщика, мы приняли решение о дополнительном снижении предусмотренной правительством ставки и предлагаем своим клиентам кредит на условиях 5,9% годовых без дополнительных условий", – подчеркнул Селезнев.

Минимальная сумма ипотечного кредита по льготной ставке начинается от 700 тыс. рублей. Максимальная сумма для жителей города Москвы и Московской области, города Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 8 млн руб., для жителей других регионов – 3 млн рублей. Подать заявку и оформить кредит можно до 1 ноября 2020 г. как онлайн, так и в офисах банка или аккредитованного застройщика.

Николай ВИКТОРОВ

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