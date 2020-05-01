1 Мая: 4 неожиданных факта о первом весеннем празднике
Самый теплый весенний месяц начинается с праздника – Дня солидарности трудящихся, который чаще называют Первомаем. У большинства дата ассоциируется с белыми рубашками бантами и безграничным патриотизмом. Однако не многие задумываются над реальной историей происхождения любимого многими праздника. Факты, которые упорно скрывают от общественности исследователи, – в подборке "Утро.ру".
Факт 1. Почему именно 1 мая?
Дата выбрана не случайно. В конце 19 века на территории Чикаго начали происходить стычки рабочих с местной полицией. 1 мая 1886 года коллектив крупного предприятия устроил митинг, в ход которого вмешалась полиция. Погибло 6 рабочих. Жертвы спровоцировали еще более активное возмущение. После подавления митинга 8 рабочих казнили, еще 3 отправили на каторгу. А 1 мая стало Днем солидарности трудящихся в память о кровожадных событиях 1886 года.
Факт 2. Когда Первомай пришел в Россию?
Как это не удивительно, но отцом-основателем 1 Мая в России стал великий император Петр I. Кажется, возникает небольшая временная неувязка? Ничего подобного. Петр I привез в империю европейский праздник весны, который тогда было принято отмечать на Западе. Как и большую часть манер Старого света, подданным русского императора пришлось перенять и эту традицию. Просуществовал праздник весны в России вплоть до конца 19 века, пока не приобрел нового значения.
Факт 3. Как отмечали Первомай революционеры?
Для борцов с режимом эта дата имела фактически сакральное значение. 1 мая, как правило, проводились тайные собрания, где обсуждались очередные меры сражения за равноправие. Революция 1917 года все изменила. Царская полиция больше не следила за пролетариатом. Представители рабочего класса могли смело отмечать День международной солидарности трудящихся, призывая людей ко взаимоуважению.
Факт 4: Как Первомай повлиял на имена в СССР
В Советском союзе обожали составные, а главное, идейные имена. В то, как назовешь ребенка, вкладывался сакральный смысл. Было важно, чтобы имя отражало высокий уровень патриотизма чада и его родителей. День международной солидарности трудящихся подарил советским гражданам оригинальное женское имя. Девочек активно называли Даздраперма. Расшифровывалось оно следующим образом: "Да здравствует Первое мая".
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