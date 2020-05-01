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Скончался заслуженный артист РСФСР

Скончался заслуженный артист РСФСР
Фото: pixabay.com
Евгению Федорову было 96 лет

Печальные новости пришли из театра имени Вахтангова. Скончался старейший актер, служивший в культурном учреждении. Заслуженном артисту РСФСР Евгению Федорову было 96 лет. 

Пресс-служба театр информирует, что умер актер после тяжелой и продолжительной болезни. О месте похорон будет сообщено дополнительно. 

Несмотря на перенесенный инсульт, Федоров продолжал играть на сцене. Его можно было увидеть в постановках "Улыбнись нам, Господи" и "Последние луны".

Артист прослужил в театре Вахтангова практически 80 лет. Задействован Федоров был а таких постановках, как "Али-Баба и сорок разбойников", "Государь ты наш, батюшка", "Гамлет" и многих других. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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