Первое лицо государства отдает предпочтение мясу

Анатолий Галкин готовит для лидеров страны еще со времен СССР. Работать в Кремле повар начал во времена Леонида Брежнева. Ему досконально известны предпочтения первых лиц государства. По словам Галкина, нынешний президент выбирает простую и здоровую пищу.

В приоритете у Владимира Путина – качественный мясные блюда.

"Он любит хорошие котлеты, баранину, телятину, может и рыбы съесть кусочек", – поделился наблюдениями кремлевский шеф с РИА "Новости".

К экзотическим продуктам у Путина душа не лежит, но если ему захочется ананас, манго или папайю, с этим не будет проблем.

"В любом случае, они такие же люди, как и мы с вами", – подытожил Галкин.

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