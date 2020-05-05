Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Кремлевский шеф-повар назвал любимые блюда Путина

Кремлевский шеф-повар назвал любимые блюда Путина
Владимир Путин. Фото: pixabay.com
Первое лицо государства отдает предпочтение мясу

Анатолий Галкин готовит для лидеров страны еще со времен СССР. Работать в Кремле повар начал во времена Леонида Брежнева. Ему досконально известны предпочтения первых лиц государства. По словам Галкина, нынешний президент выбирает простую и здоровую пищу. 

В приоритете у Владимира Путина – качественный мясные блюда. 

"Он любит хорошие котлеты, баранину, телятину, может и рыбы съесть кусочек", – поделился наблюдениями кремлевский шеф с РИА "Новости". 

К экзотическим продуктам у Путина душа не лежит, но если ему захочется ананас, манго или папайю, с этим не будет проблем. 

"В любом случае, они такие же люди, как и мы с вами", – подытожил Галкин. 

Ранее "Утро.ру" рассказало о диете, которая уничтожает иммунитет. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Важные новости о коронавирусе в России на 5 мая

Скандал из-за сокрытия информации о заражении и рост случаев домашнего насилия в стране - главные новости о COVID-19 на утро вторника в материале "Утро.ру"

Вашингтон назвал способы возможного вмешательства Москвы в выборы - 2020

По мнению властей США, Россия может консультировать выгодного для нее кандидата

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей