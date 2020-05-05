Шутки от "Утро.ру" поднимут настроение в дождливый майский день

1. "Бьет – значит любит", – решил про себя пьяный электрик и очередной раз полез в трансформаторную будку.

2. Жена звонит мужу на работу:

– Алло, ты можешь говорить?

– Да, могу.

– Тогда слушай!

3. Разговаривают два друга. У одного из них перебинтована рука. Второй его спрашивает:

– Валер, а что с рукой?

– Да тут такое произошло... Был на днях в ресторане...

– И что? С кем-то подрался?

– Да нет, просто культурно сидел, немного выпил.

– Так, и что?

– Ну вот когда выходил из ресторана, кто-то мне на руку наступил!