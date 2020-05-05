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Смешно до слез: подборка актуальных анекдотов

Смешно до слез: подборка актуальных анекдотов
Фото: pixabay.com
Шутки от "Утро.ру" поднимут настроение в дождливый майский день

1. "Бьет – значит любит", – решил про себя пьяный электрик и очередной раз полез в трансформаторную будку. 

2. Жена звонит мужу на работу:

– Алло, ты можешь говорить? 

– Да, могу. 

– Тогда слушай!

3. Разговаривают два друга. У одного из них перебинтована рука. Второй его спрашивает:

– Валер, а что с рукой? 

– Да тут такое произошло... Был на днях в ресторане...

– И что? С кем-то подрался? 

– Да нет, просто культурно сидел, немного выпил. 

– Так, и что? 

– Ну вот когда выходил из ресторана, кто-то мне на руку наступил!

Полина ЛЕДОВСКИХ

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