Подборка шуток от "Утро.ру" поднимет настроение в первый рабочий день праздничной недели

1. – Лучше попробовать и пожалеть, чем пожалеть, что не попробовал.

– Я не согласен с таким утверждением.

– Вы что, пессимист?

– Нет, просто я женат.

2. Давайте признаем очевидный факт: коронавирус – первое "детище" Китая, продержавшееся так долго.

3. – Папа, а от кого мы произошли?

– От Адама и Евы, сынок.

– А почему мама тогда говорит, что от обезьян?

– Ну, семья твоей матери – это другой разговор.