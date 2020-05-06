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Рассмешат любого: актуальные анекдоты на 6 мая

Рассмешат любого: актуальные анекдоты на 6 мая
Фото: pixabay.com
Подборка шуток от "Утро.ру" поднимет настроение в первый рабочий день праздничной недели

1. – Лучше попробовать и пожалеть, чем пожалеть, что не попробовал. 

– Я не согласен с таким утверждением. 

– Вы что, пессимист? 

– Нет, просто я женат.

2. Давайте признаем очевидный факт: коронавирус – первое "детище" Китая, продержавшееся так долго. 

3. – Папа, а от кого мы произошли? 

– От Адама и Евы, сынок. 

– А почему мама тогда говорит, что от обезьян? 

– Ну, семья твоей матери – это другой разговор. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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