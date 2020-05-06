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Привет 90-м: россияне начнут получать еду по карточкам

В нашей стране могут последовать примеру Китая

В России планируют ввести карточную систему приобретения продуктов. Аналитики подсмотрели необычную систему в Китае, хотя, на самом деле, больше она напоминает период "лихих 90-х".

Идея состоит в том, что гражданам на специальные карты, на подобие банковских, начисляются электронные баллы. Потратить накопления можно будет в течение недели на самые необходимые продукты. Купить на баллы алкоголь или элитные товары не получится, уточняет "Федерал Пресс". Карточки, вероятнее всего, будут привязаны к номерам телефонов. 

Важно отметить, что сначала поддержка будет оказана широким слоям населения, а после улучшения ситуации станет адресной, пишет "Российская газета". 


Полина ЛЕДОВСКИХ

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