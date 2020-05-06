Эпидемия усилится из-за недобросовестного отношения людей к самоизоляции

Всплеск заболеваемости COVID-19 в России может наступить через две недели. С таким заявлением выступил доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов.

Эксперт уверен, что граждане страны халатно относятся к режиму самоизоляции. На майские праздники на улицы вышло слишком ного людей.

Кроме того, инфекционист уточнил, что рано пока говорить и о выходе на плато. Для того, чтобы с уверенностью о нем заявить, нужно наблюдать отсутствие роста числа зараженных в течение нескольких недель.

Власти страны сейчас тратят крупные суммы на поддержку зараженным коронавирусом и медикам, которые борются с китайской инфекцией. Спонсирование активно идет не только в городах-миллионниках, но и на территории областей. Например, в Подмосковье на оказание помощи зараженным выделили 2,3 миллиарда рублей. Кроме того, средства будут направлены на оснащение медицинских учреждений. Столичная область сейчас занимает вторую строчку в рейтинге по количеству заболевших COVID-19, напоминает "Подмосковье сегодня".

Подробнее о выплатах, которые сделаны в период эпидемии, можно прочитать в материале "Утро.ру".