В нескольких районах Краснодарского края уже ввели режим ЧС

Юг России столкнулся с неожиданным препятствием. Несколько районов Краснодарского края атаковали сибирские шелкопряды. Ситуация настолько сложная, что пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации.

Опасность шелкопряды, в первую очередь, представляют для лесов. Именно поэтому в конце мая специалисты проведут санитарную обработку там, где успели поработать прожорливые насекомые. Обезопасить планируется более 120 тысяч гектаров.

Всех, кто проживает около зоны поражения, проинструктируют и расскажут о мерах безопасности, которые необходимо принять, объяснили в Министерстве сельского хозяйства Краснодарского края.



