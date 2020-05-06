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Российский регион атаковали необычные насекомые

В нескольких районах Краснодарского края уже ввели режим ЧС

Юг России столкнулся с неожиданным препятствием. Несколько районов Краснодарского края атаковали сибирские шелкопряды. Ситуация настолько сложная, что пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации. 

Опасность шелкопряды, в первую очередь, представляют для лесов. Именно поэтому в конце мая специалисты проведут санитарную обработку там, где успели поработать прожорливые насекомые. Обезопасить планируется более 120 тысяч гектаров. 

Всех, кто проживает около зоны поражения, проинструктируют и расскажут о мерах безопасности, которые необходимо принять, объяснили в Министерстве сельского хозяйства Краснодарского края. 


Полина ЛЕДОВСКИХ

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