Как столица отмечала первый День Победы и восстанавливалась после войны, можно узнать из оцифрованных архивных фотографий

75 лет назад произошло великое событие: СССР победил гитлеровскую Германию. О том, как Москва встречала победителей и отмечала День Победы, как выглядел город в первые дни после войны, можно узнать из уникальных фотографий, представленных в виртуальной галерее "Москва. Победа". Проект специально готовили к празднованию 75-летия окончания Великой Отечественной войны, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

"Архивные кадры передают атмосферу города-героя, который возвращается к жизни после долгих и тяжелых испытаний. Опубликованные снимки позволяют увидеть, как отмечали долгожданную Победу 75 лет назад и как выглядела Москва", – отметила Сергунина.

Снимки первого праздничного салюта 9 мая 1945 г., первого Парада Победы, первого послевоенного концерта оркестра Большого театра на Манежной площади сделали герои-фоторепортеры Евгений Халдей, Николай Ситников и другие, которые всю войну были на передовой с камерой в руках.

Ранее Минобороны России рассекретило архивные документы, касающиеся операции по освобождению столицы Чехии Праги от фашистской оккупации, передает URA.RU.