Она заверила, что ночь с 8 на 9 мая стала самой незабываемой в ее жизни

Королева Великобритании Елизавета II поделилась воспоминаниями о том, как встречала День победы. Архивная аудиозапись появилась в Твиттер-аккаунте монаршей семьи.

Тогда еще принцессе было всего 19 лет. Она не удержалась и выбежала на улицу, чтобы присоединиться к ликованию народа.

Будущая королева последовала за военными в Грин-парк, пишет "Царьград". Там она начала вместе со всеми скандировать: "Хотим видеть короля!" На балконе Букингемского дворца в этот момент появились родители принцессы.

Позже Елизавета II призналась, что это была самая незабываемая ночь в ее жизни.