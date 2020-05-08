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"Незабываемая ночь": Елизавета II поделилась воспоминаниями о Дне Победы

Она заверила, что ночь с 8 на 9 мая стала самой незабываемой в ее жизни

Королева Великобритании Елизавета II поделилась воспоминаниями о том, как встречала День победы. Архивная аудиозапись появилась в Твиттер-аккаунте монаршей семьи. 

Тогда еще принцессе было всего 19 лет. Она не удержалась и выбежала на улицу, чтобы присоединиться к ликованию народа. 

Будущая королева последовала за военными в Грин-парк, пишет "Царьград". Там она начала вместе со всеми скандировать: "Хотим видеть короля!" На балконе Букингемского дворца в этот момент появились родители принцессы. 

Позже Елизавета II призналась, что это была самая незабываемая ночь в ее жизни. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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