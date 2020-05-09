События Великой Отечественной войны, о которых знают немногие, - в материале "Утро.ру"

Сегодня россияне отмечают "праздник со слезами на глазах" – День Победы. За 4 кровопролитных года СССР потерял около 50 миллионов человек. Однако стране все же удалось отбить атаки фашистов и подарить всему миру свободу. О том, какой ценой это далось солдатам Красной армии, – в материале "Утро.ру".

1. Бегство Сталина

Главу СССР Иосифа Виссарионовича Джугашвили (Сталина) охватила паника, когда он узнал о начале Великой Отечественной войны. Для него боевые действия в Киеве и и Минске превратились в настоящую катастрофу. Сталин не смог находиться в Кремле и на несколько дней исчез. Никто из ближайшего окружения не мог его разыскать. Только к 29 июня стало ясно, что коммунистический лидер находится на ближней даче. Ободрившись и найдя в себе силы сражаться, Стали создал Государственный комитет обороны.

2. Германизация детей

С началом войны немецкие солдаты начали активно вывозить детей "арийской внешности" с территории СССР. Малышей в возрасте от 2 месяцев до 6 лет отправляли в специальный лагерь "Киндер КЦ", где начиналась их полная "германизация". Мальчикам и девочкам давали немецкие имена, начинали учить с ними язык. На юных пленников даже оформлялись документы, подтверждающие их "арийское" происхождение.

3. Невинные жертвы

Солдаты Красной армии доблестно гибли в боях за Родину, однако были и те, кого замучили в лагерях или просто расстреляли. Больше всего беззащитных людей было единовременно расстреляно в Ростове-на-Дону. В период Холокоста здесь погибло 30 тысяч человек.

4. Таран фашистского бронепоезда

Во время освобождения Белоруссии в июне 1944 года перед 15-й танковой бригадой поставили задание: перерезать путь немецкого поезда на дороге "Лунинец – Бобруйск". Операция должна была спасти от фашистов станцию "Черные Броды" и последующие. В момент следования немецкого поезда по путям фашисты открыли огонь по бригаде. Лейтенанту Дмитрию Комарову, чей танк первым вырвался на линию стрельбы, не оставалось ничего, кроме как пойти на таран и сбить поезд с рельсов. Герой чудом остался жив.

5. Сильный слабый пол

По подведенной после войны статистике 80 тысяч офицеров оказались женщинами. На фронтах, по разным данным, сражалось от 600 тысяч до миллиона представительниц слабого пола. Звание "Герой Советского Союза" получили 87 женщин.