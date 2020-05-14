Хулиганов вычислили по ip-адресам

Следственный комитет России возбудил уголовные дела против граждан, опубликовавших на сайте "Бессмертный полк – онлайн" портреты Адольфа Гитлера и рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Их вычислили по ip-адресам.

Как сообщает пресс-служба СКР, дело возбудили по статье о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ), которая предполагает, в частности, наказание штрафом до 300 тыс. руб. или лишением свободы на три года.

В этом году из-за режима самоизоляции акция "Бессмертный полк" была проведена онлайн. Россиянам предложили выложить на сайте фотографии родственников-участников Великой Отечественной войны.

Однако вместе с настоящими ветеранами на портале, в частности, появилось фото Гиммлера, которое было подписано именем полковника Василия Алексеева, а изображение Гитлера было опубликовано на сайте "Банк памяти", где фюрер значился под именем "Гитле Адоль Алоисо".

По словам представителя движения "Бессмертный полк", на сайт было произведено несколько хакерских атак, в результате чего он оказался под угрозой отключения со стороны хостинга.

Теперь, судя по всему, "шутникам", в лучшем случае, придется раскошелиться, хотя, по данным "Бессмертого полка", 64% ip-адресов зарегистрированы в европейских странах, а 27% – в Северной Америке. Вероятно, хакеры делали все, чтобы избежать ответственности.