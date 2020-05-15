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Умер один из основателей популярной рок-группы

Музыкант скончался в возрасте 75 лет

Умер один из основателей британской рок-группы The Pretty Things Фил Мэй. Музыканта не стало после операции, которые провели врачи графства Норфолк. Исполнителю было 75 лет. 

Хирургическое вмешательство было решено осуществить после того, как Мэй упал с велосипеда и повредил себе шейку бедра. Осложнения после экстренно операции привели к гибели исполнителя. 

Напомним, что Фил Мэй был лидером-вокалистом The Pretty Things. Группу он создал в 1963 году вместе с гитаристом Диком Тейлором. На протяжении всего времени существования коллектива его состав постоянно менялся. Музыканты экспериментировали с психоделическим роком и ритм-н-блюзом. В 2020 году The Pretty Things планировали выпустить альбом, информирует Express. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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