Заслуженному работнику культуры России было 78 лет

Анатолий Екадомов, артист, широко известный в театральных кругах Москвы, скончался 15 мая. Актеру было 78 лет.

Екадомов служил в Московском губернском театре под руководством Сергея Безрукова. Зрители его полюбили за искренность, сообщает Союз театральных деятелей РФ.

Кроме карьера актера Екадомов занимал руководящие должности в в Министерстве культуры РСФСР. Кроме того, он занимал должность директора Московской областной филармонии.