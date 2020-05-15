Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Скончался российский актер

Заслуженному работнику культуры России было 78 лет

Анатолий Екадомов, артист, широко известный в театральных кругах Москвы, скончался 15 мая. Актеру было 78 лет. 

Екадомов служил в Московском губернском театре под руководством Сергея Безрукова. Зрители его полюбили за искренность, сообщает Союз театральных деятелей РФ. 

Кроме карьера актера Екадомов занимал руководящие должности в в Министерстве культуры РСФСР. Кроме того, он занимал должность директора Московской областной филармонии.

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Лучшие шутки от звезд "Аншлага": подборка приколов на все времена

Самые смешные анекдоты от известных юмористов

Решение по "Северному потоку - 2" противоречит интересам Германии

Вердикт немецкого регулятора еще не окончательный

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей