Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Россияне поддержали развитие атомной энергетики в стране

Россияне поддержали развитие атомной энергетики в стране
Фото из архива. Пресс-служба Калининской АЭС/ТАСС
Соцопрос провели в регионах, где уже работают АЭС

Жители России поддерживают развитие атомной энергетики и считают важным развитие этой отрасли для укрепления социально-экономического состояния своих регионов. К такому выводу пришли эксперты исследовательской компании "ЭлаНКом", проанализировав итоги масштабного социологического опроса населения регионов, где расположены все российские атомные электростанции (АЭС).

Так, 74,4% жителей областей, где действуют АЭС, одобряют использование атомной энергетики для обеспечения потребителей страны электроэнергией. Среди жителей пристанционных городов этот процент еще выше - 87,13%, отмечается в отчете социологов.

Почти 70% опрошенных граждан подтвердили свое положительное отношение к конкретной близлежащей АЭС. Более половины респондентов назвали наличие атомной электростанции весомым преимуществом перед другими регионами, не имеющими АЭС. В пристанционных городах этот показатель превысил 60 – 70%.

Выбор россиян, отвечающих на вопрос о том, за какими источниками энергии будущее, разделился преимущественно между "атомной энергетикой" и "альтернативной энергетикой". Эти варианты граждане, как и в прошлом году, выбирали гораздо чаще, чем гидро-, газовую и угольную энергетику.

При этом жители регионов, где уже есть АЭС, при ответе на вопрос, с чем у них ассоциируется российская атомная энергетика, чаще всего говорили об "эффективной замене нефти и газа", "перспективном источнике энергии" и "пользе для человека". В регионах, где строятся новые блоки, например, в Курской области, и жители связывают с этим развитие региона.

"Время проведения исследования совпало с достаточно трудным периодом для населения в связи с ограничительными мерами из-за ситуации с коронавирусом. Несмотря на это, степень отзывчивости жителей к участию в опросе была достаточно высокой", – с благодарностью отметила руководитель проекта "ЭланКома" Анна Двинских.

В опросе приняли участие 10 тысяч граждан, проживающих в 60 городах Ленинградской, Ростовской, Курской, Тверской, Свердловской, Калининградской, Мурманской, Саратовской, Воронежской и Смоленской областей РФ. Там расположены АЭС – филиалы концерна "Росэнергоатом", входящие в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом".

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Последние новости о коронавирусе в России на 18 мая

Вирус, бушующий в стране, оказался особенным, в Красноярский край отправят военных для борьбы с эпидемией, в Москве умерли десятки человек - важные новости о COVID-19 на утро понедельника в материале "Утро.ру"

Озвучена свежая статистика по коронавирусу в России на 18 мая

В стране за сутки от COVID-19 умерли 91 человек

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей