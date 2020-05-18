Соцопрос провели в регионах, где уже работают АЭС

Жители России поддерживают развитие атомной энергетики и считают важным развитие этой отрасли для укрепления социально-экономического состояния своих регионов. К такому выводу пришли эксперты исследовательской компании "ЭлаНКом", проанализировав итоги масштабного социологического опроса населения регионов, где расположены все российские атомные электростанции (АЭС).

Так, 74,4% жителей областей, где действуют АЭС, одобряют использование атомной энергетики для обеспечения потребителей страны электроэнергией. Среди жителей пристанционных городов этот процент еще выше - 87,13%, отмечается в отчете социологов.

Почти 70% опрошенных граждан подтвердили свое положительное отношение к конкретной близлежащей АЭС. Более половины респондентов назвали наличие атомной электростанции весомым преимуществом перед другими регионами, не имеющими АЭС. В пристанционных городах этот показатель превысил 60 – 70%.

Выбор россиян, отвечающих на вопрос о том, за какими источниками энергии будущее, разделился преимущественно между "атомной энергетикой" и "альтернативной энергетикой". Эти варианты граждане, как и в прошлом году, выбирали гораздо чаще, чем гидро-, газовую и угольную энергетику.

При этом жители регионов, где уже есть АЭС, при ответе на вопрос, с чем у них ассоциируется российская атомная энергетика, чаще всего говорили об "эффективной замене нефти и газа", "перспективном источнике энергии" и "пользе для человека". В регионах, где строятся новые блоки, например, в Курской области, и жители связывают с этим развитие региона.

"Время проведения исследования совпало с достаточно трудным периодом для населения в связи с ограничительными мерами из-за ситуации с коронавирусом. Несмотря на это, степень отзывчивости жителей к участию в опросе была достаточно высокой", – с благодарностью отметила руководитель проекта "ЭланКома" Анна Двинских.

В опросе приняли участие 10 тысяч граждан, проживающих в 60 городах Ленинградской, Ростовской, Курской, Тверской, Свердловской, Калининградской, Мурманской, Саратовской, Воронежской и Смоленской областей РФ. Там расположены АЭС – филиалы концерна "Росэнергоатом", входящие в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом".