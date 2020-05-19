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Скончался известный российский режиссер

Деятелю искусства было 82 года

Скончался известный российский режиссер Владимир Голуб. Заслуженному деятелю искусств РСФСР было 82 года, информирует Телеграмм-канал "Карточный домик: Россия". 

Творческая карьера Голуба началась в 1960-х. Он служил в Краснодарском театре драмы имени Горького. Профильное училище имени Щукина он окончил позже – только в 1970-м. 

Карьера Голуба в одном из крупнейших российских театров – Александринском – началась в 1988 году. Он прослужил в культурном учреждении до 2006. За это время Голуб успел выпустить несколько десятков крупных постановок, которые прославили его имя. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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