Деятелю искусства было 82 года

Скончался известный российский режиссер Владимир Голуб. Заслуженному деятелю искусств РСФСР было 82 года, информирует Телеграмм-канал "Карточный домик: Россия".

Творческая карьера Голуба началась в 1960-х. Он служил в Краснодарском театре драмы имени Горького. Профильное училище имени Щукина он окончил позже – только в 1970-м.

Карьера Голуба в одном из крупнейших российских театров – Александринском – началась в 1988 году. Он прослужил в культурном учреждении до 2006. За это время Голуб успел выпустить несколько десятков крупных постановок, которые прославили его имя.