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На территории подмосковного города Щелково открылся необычный заповедник. Прогулочная зона располагается на территории "Никольской лесной дачи", которая уже почти два века служит образцом научного лесоводства.
Первые посадки там были произведены в 1846 году. Старинные сосны до сих пор живы. Площадь "Никольской лесной дачи" составляет 250 га. Освоили ее с 1872-го по 1884 г., проинформировали в региональном Минэкологии.
Те, кто захочет прогуляться по заповеднику, смогут полюбоваться редкими видами животных. Здесь обитают 79 видов позвоночных, в том числе веретеница ломкая, внесенная в Красную книгу Подмосковья. Кроме того, у посетителей будет возможность увидеть редкие виды бабочек и растений, отмечает "Подмосковье сегодня".
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