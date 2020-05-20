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Необычный заповедник открылся в Подмосковье

Посетители парка смогут полюбоваться на животных, занесенных в Красную книгу

На территории подмосковного города Щелково открылся необычный заповедник. Прогулочная зона располагается на территории "Никольской лесной дачи", которая уже почти два века служит образцом научного лесоводства. 

Первые посадки там были произведены в 1846 году. Старинные сосны до сих пор живы. Площадь "Никольской лесной дачи" составляет 250 га. Освоили ее с 1872-го по 1884 г., проинформировали  в региональном Минэкологии.

Те, кто захочет прогуляться по заповеднику, смогут полюбоваться редкими видами животных. Здесь обитают 79 видов позвоночных, в том числе веретеница ломкая, внесенная в Красную книгу Подмосковья. Кроме того, у посетителей будет возможность увидеть редкие виды бабочек и растений, отмечает "Подмосковье сегодня". 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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