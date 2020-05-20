Билеты на сеансы можно будет приобрести онлайн

В столице, а также Санкт-Петербурге и Казани, откроются автокинотеатры. С таким заявлением выступила президент сети "Каро" Ольга Зинякова.

Билеты можно будет приобрести онлайн. С ними желающим посмотреть кино на большом экране стоит проехать на любое свободное парковочное место. Напитки и попкорн сотрудники сети подвезут к каждой машине за несколько минут до начала сеанса.

Репертуар автокинотеатров будет состоять из прокатных новинок, а также наиболее известных фильмов прошлых лет. В настоящий момент компания ждет согласования проекта от городских властей, уточняет РБК.