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В столице, а также Санкт-Петербурге и Казани, откроются автокинотеатры. С таким заявлением выступила президент сети "Каро" Ольга Зинякова.
Билеты можно будет приобрести онлайн. С ними желающим посмотреть кино на большом экране стоит проехать на любое свободное парковочное место. Напитки и попкорн сотрудники сети подвезут к каждой машине за несколько минут до начала сеанса.
Репертуар автокинотеатров будет состоять из прокатных новинок, а также наиболее известных фильмов прошлых лет. В настоящий момент компания ждет согласования проекта от городских властей, уточняет РБК.
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