Подборка пикантных приколов от "Утро.ру" заставит улыбнуться

1. – Боже, Маш, что ты такая нервная? Что случилось?

– Подарила мужу на день рождения набор рыболовных блесен.

– Ну и молодец, он же у тебя любит природы, вот уже пять лет подряд каждые выходные ездит на рыбалку.

– Таня! Он покрутил их в руке и спросил меня, что это!

2. Мужчина соврал жене, что отправляется на рыбалку, а сам несколько дней провел с любовницей. Возвращается домой, по дороге заезжает в магазин. Покупает живого карпа и просит продавца:

– А бросьте мне его через прилавок, пожалуйста.

– Зачем?

– Чтобы я жене спокойно мог сказать, что поймал его.

3. Муж приходит домой под утро весь в помаде, пудре и рыжих волосах. На него набрасывается жена:

– Где тебя носило?

– Милая, не поверишь! Всю ночь дрался с клоуном!