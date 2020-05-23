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Этот неловкий момент: лучшие анекдоты о женах и любовницах

Этот неловкий момент: лучшие анекдоты о женах и любовницах
Фото: pixabay.com
Подборка пикантных приколов от "Утро.ру" заставит улыбнуться

1. – Боже, Маш, что ты такая нервная? Что случилось? 

– Подарила мужу на день рождения набор рыболовных блесен.

– Ну и молодец, он же у тебя любит природы, вот уже пять лет подряд каждые выходные ездит на рыбалку. 

– Таня! Он покрутил их в руке и спросил меня, что это!

2. Мужчина соврал жене, что отправляется на рыбалку, а сам несколько дней провел с любовницей. Возвращается домой, по дороге заезжает в магазин. Покупает живого карпа и просит продавца:

– А бросьте мне его через прилавок, пожалуйста. 

– Зачем? 

– Чтобы я жене спокойно мог сказать, что поймал его. 

3. Муж приходит домой под утро весь в помаде, пудре и рыжих волосах. На него набрасывается жена:

– Где тебя носило? 

– Милая, не поверишь! Всю ночь дрался с клоуном!

Полина ЛЕДОВСКИХ

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