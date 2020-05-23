Курс рубля
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1. – Боже, Маш, что ты такая нервная? Что случилось?
– Подарила мужу на день рождения набор рыболовных блесен.
– Ну и молодец, он же у тебя любит природы, вот уже пять лет подряд каждые выходные ездит на рыбалку.
– Таня! Он покрутил их в руке и спросил меня, что это!
2. Мужчина соврал жене, что отправляется на рыбалку, а сам несколько дней провел с любовницей. Возвращается домой, по дороге заезжает в магазин. Покупает живого карпа и просит продавца:
– А бросьте мне его через прилавок, пожалуйста.
– Зачем?
– Чтобы я жене спокойно мог сказать, что поймал его.
3. Муж приходит домой под утро весь в помаде, пудре и рыжих волосах. На него набрасывается жена:
– Где тебя носило?
– Милая, не поверишь! Всю ночь дрался с клоуном!
Точный прогноз астрологов на 23.05.2020 подскажет, чего ждать от грядущего дня