Пресмыкающемуся было 84 года

В московском зоопарке умер очень старый аллигатор. По легенде, он принадлежал Адольфу Гитлеру. Пресмыкающемуся было 84 года.

На странице учреждения в социальной сети сообщается, что животное звали Сатурн. Его сородичи в дикой природе редко проводят на свете больше 50 лет, так что аллигатору очень повезло.

Отмечается, что родился Сатурн в Америке, откуда почти сразу был направлен в берлинский зоопарк. Аллигатор сбежал из своего нового дома в 1943 году, и годе пропадал до 1946-го – не известно. Британские солдаты обнаружили его и передали СССР. Так Сатурн оказался в московском зоопарке.

После переезда животного в столицу Советского Союза, сразу поползли слухи о том, что он принадлежал Адольфу Гитлеру, а к берлинскому зоопарку никакого отношения не имел.