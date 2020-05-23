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В московском зоопарке умер очень старый аллигатор. По легенде, он принадлежал Адольфу Гитлеру. Пресмыкающемуся было 84 года.
На странице учреждения в социальной сети сообщается, что животное звали Сатурн. Его сородичи в дикой природе редко проводят на свете больше 50 лет, так что аллигатору очень повезло.
Отмечается, что родился Сатурн в Америке, откуда почти сразу был направлен в берлинский зоопарк. Аллигатор сбежал из своего нового дома в 1943 году, и годе пропадал до 1946-го – не известно. Британские солдаты обнаружили его и передали СССР. Так Сатурн оказался в московском зоопарке.
После переезда животного в столицу Советского Союза, сразу поползли слухи о том, что он принадлежал Адольфу Гитлеру, а к берлинскому зоопарку никакого отношения не имел.
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