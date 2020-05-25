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Названы десять самых загадочных мест России

Названы десять самых загадочных мест России
Фото: commons.wikimedia.org/AlixSaz (CC BY-SA 4.0)
Среди таинственных достопримечательностей оказались и Патриаршие пруды

Китайский портал Sohu опубликовал список десяти самых загадочных мест в России. По словам автора материала, в нашей стране много не только красивых, но и мистических точек, куда можно отправиться в путешествие. 

В первую очередь были упомянуты Саамские лабиринты в Карелии и Китовая аллея на острове Итыгран. Затем идут пещера Черного дьявола в Хакасии и Телецкое озеро на Алтае. Отдельное внимание автор материала уделил Васюганским болотам в Западной Сибири. Они являются одними из самых протяженных в мире, за что получили название "Русская Амазонка", уточняет "Царьград"

В список попала и гора Холатчахль на Урале, получившая название "Гора мертвецов". Именно здесь в 1959 г. погибла группа Дятлова, напоминает сайт "Комсомольская правда"

Кроме того, в рейтинг попали Плещеево озеро в Переславле-Залесском, озеро Светлояр в Нижегородской области – место нахождения "Русской Атлантиды", и древний город Аркаим в Челябинской области. 

Последние место в списке заняли столичные Патриаршие пруды, где началось действие романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", пишет "Вечерняя Москва"

Полина ЛЕДОВСКИХ

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