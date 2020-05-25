Следствие получило результаты психолого-психиатрической экспертизы

Тюменскому солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, который застрелил восемь сослуживцев, будет предъявлено новое обвинение. Необходимость в этом возникла после получения следствием результатов психолого-психиатрической экспертизы. Данные тестов и анализы пока не обнародовали.

Как объяснил в беседе с URA.RU отец молодого человека Салим, семья пока не знает, по какой статье будут судить сына.

"После ознакомления с заключением экспертизы Рамилю будет предъявлено новое обвинение. Но, по какой статье УК, пока не знаем", – рассказал Шамсутдинов-старший.

Напомним, что инцидент со стрельбой случился под Читой в октябре 2019 года. Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по десяти своим сослуживцам. В результате случившегося восемь человек погибли. Причиной своего поступка солдат назвал постоянное издевательство над ним в части.