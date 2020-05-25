Эксперты банка проанализировали траты граждан на бензин

Режим самоизоляции, введенный властями для борьбы с распространением коронавируса, не помешал россиянам ездить по выходным на дачу. Об этом свидетельствуют данные Московского кредитного банка (МКБ). Каждую пятницу траты клиентов МКБ на АЗС возрастают вдвое.

В марте 2020 г. на один платежный терминал приходилось в среднем 30 – 40 оплат картами МКБ со средним чеком в 1050 рублей. По пятницам же это число возрастало до 65 – 69, а сумма покупки увеличивалась до 1200 рублей.

Режим нерабочих дней в стране был введен 25 марта. Количество операций на АЗС через один терминал сразу упало до 20 – 30, а на покупку бензина граждане за раз стали тратить в среднем меньше 1000 рублей. Но в первую же пятницу операций на АЗС стало резко больше недельного уровня. По данным МКБ, 3 апреля на один платежный терминал пришлось 45 операций, 10 апреля – уже 57 операций.

Введение в Москве и Подмосковье пропускного режима сократило число заправок на 20%. Но к выходным люди все равно устремились на дачу: 17 апреля совершалось в среднем 47 покупок бензина через один терминал, 30 апреля – 66 покупок.

После майских праздников аналитики МКБ фиксируют стабильное повышение спроса на топливо и в будние дни. С 18 мая через один терминал в среднем проходит 39 – 43 покупки на АЗС.