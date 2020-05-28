Любители прогулок рискуют встретиться с медведями

Жителей Подмосковья попросили не посещать леса. Они рискуют там встретиться с медведями. Отпечаток лапы бурого короля зеленого массива был найден в районе деревни Подтребово городского округа Клин.

Теперь главное – провести воспитательную и познавательную беседу с детьми о том, как вести себя при встрече с медведем. Так считает инспектор по охране леса Клинского филиала "Мособллеса" Елена Полыгалина. Именно она обнаружила след лапы. Воспитанием молодого поколения женщина планирует заняться сама.

По словам ведущего специалиста природоохранного фонда "Верховье" Татьяны Юдиной, если сообщения об обнаружении следов бурых обитателей леса стали поступать чаще, значит, их популяция не так мала. Она попросила жителей Подмосковья воздержаться от прогулок по лесным массивам. Тем более, в настоящий момент продолжает действовать режим самоизоляции. Кроме того, сейчас активизировались клещи, напоминает "Подмосковье сегодня".

