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Минпросвещения порекомендовало школам провести выпускной вечер онлайн. Торжественное мероприятие проведут 27 июня. Финалом программы станут легендарные "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
В ряде регионов, правда, выпускной вечер смогут организовать в обычном формате. Для этого нужно, чтобы федеративная единица находилась на третьем этапе снятия карантинных мер. При этом важно, чтобы участники и организаторы мероприятия строго соблюдали требования Роспотребнадзора.
"Выпускной бал – прекрасная традиция, она объединяет одиннадцатиклассников, их родителей и педагогов. Это те воспоминания, которые будут греть всю жизнь. Поэтому мы обязаны сохранить эту традицию для ребят", – считает министр просвещения Сергей Кравцов.
Он напомнил, что в России продолжаются Последние звонки в формате "онлайн". У торжественных мероприятий в социальных сетях уже около двух миллионов зрителей, уточняет "Федерал Пресс".
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