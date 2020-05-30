Актуальные приколы о проблемах в парах вызовут улыбку

Несмотря на до сих пор муссирующийся в СМИ развод с Евгением Петросяном, звезда "Аншлага" Елена Степаненко нашла в себе силы идти дальше с высоко поднятой головой. Звезда прекрасно выглядит и продолжает радовать своих поклонников не только новыми шутками, но и выпусками собственного шоу. Лучшие остроты авторства Степаненко об отношениях мужчин и женщин – в подборке "Утро.ру".

1. Вторую половинку, Катька, надо искать в больнице. Вот к нам тут мужика с амнезией доставили. Он ничего о своей прошлой жизни не помнит. Очнется: "Кто я? Что я?" А ты тут как тут. Сидишь на стульчике и объясняешь, кто он и какую страстную любовь к тебе испытывает уже 10 лет.

2. У меня с моим мужем очень большие проблемы в отношениях. А мы ведь молодая пара! Вместе всего 30 лет живем!

3. Мужская философия проста: если до 30 лет не женился, то в 60 еще рано.