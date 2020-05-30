Актера не стало в возрасте 79 лет

Народный артист России Юльен Балмусов служил в Российском академическом Молодежном театре (РАМТ). О его кончине проинформировали в пресс-службе культурного учреждения, пишет "Московский комсомолец".

Балмусову было 79 лет. Причина смерти не уточняется.

В театре признались, что артист стал примером для многих поколений молодых актеров. Он служил искусству трепетно и преданно.

Юльен Балмусов был задействован в таких постановках как "Вишневый сад", "Чехов-GALA" и "Нюрнберг". Кроме того, он репетировал новый спектакль – "Горе от ума".

На счету у актера немало киноработ. Он снялся в картинах "Сокровище республики", "Слушай", "Залп Авроры" и многих других.