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Умер народный артист России

Умер народный артист России
Фото: pixabay.com
Актера не стало в возрасте 79 лет

Народный артист России Юльен Балмусов служил в Российском академическом Молодежном театре (РАМТ). О его кончине проинформировали в пресс-службе культурного учреждения, пишет "Московский комсомолец". 

Балмусову было 79 лет. Причина смерти не уточняется. 

В театре признались, что артист стал примером для многих поколений молодых актеров. Он служил искусству трепетно и преданно. 

Юльен Балмусов был задействован в таких постановках как "Вишневый сад", "Чехов-GALA" и "Нюрнберг". Кроме того, он репетировал новый спектакль – "Горе от ума". 

На счету у актера немало киноработ. Он снялся в картинах "Сокровище республики", "Слушай", "Залп Авроры" и многих других. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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