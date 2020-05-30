Большое количество порошка не спасет от грязи

Генеральный директор службы прачечной и химчистки Деян Димитров объяснил, как правильно стирать спортивную одежду. Советы эксперта передает газета Mirror.

В первую очередь стоит запомнить, что спортивные вещи не нужно стирать с ополаскивателем. Он не предназначен для одежды с водоотталкивающим покрытием. Лучше заменить средство для стирки на белый уксус. Налейте его в машинку во время полоскания, и эффект будет не хуже.

Кроме того, важно правильно выбрать температурный режим. Стирать спортивную одежду надо при минимальной температуре. Сушить ее полагается на свежем воздухе.

Если говорить о купальниках, то их правильнее всего стирать руками, чтобы избежать потускнения. Кроме того, после стирки в машинке плавательный костюм может потерять форму и уменьшиться в размере.

Последнее правило – не сыпьте слишком много порошка. Обильная пена не убивает грязь, а наоборот, не позволяет ей выйти из ткани.