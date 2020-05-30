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Генеральный директор службы прачечной и химчистки Деян Димитров объяснил, как правильно стирать спортивную одежду. Советы эксперта передает газета Mirror.
В первую очередь стоит запомнить, что спортивные вещи не нужно стирать с ополаскивателем. Он не предназначен для одежды с водоотталкивающим покрытием. Лучше заменить средство для стирки на белый уксус. Налейте его в машинку во время полоскания, и эффект будет не хуже.
Кроме того, важно правильно выбрать температурный режим. Стирать спортивную одежду надо при минимальной температуре. Сушить ее полагается на свежем воздухе.
Если говорить о купальниках, то их правильнее всего стирать руками, чтобы избежать потускнения. Кроме того, после стирки в машинке плавательный костюм может потерять форму и уменьшиться в размере.
Последнее правило – не сыпьте слишком много порошка. Обильная пена не убивает грязь, а наоборот, не позволяет ей выйти из ткани.
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