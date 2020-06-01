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С пенсионеров перестанут списывать долги

С пенсионеров перестанут списывать долги
Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Судебные приставы смогут узнать о доходах россиян

С 1 июня вступают в силу поправки в закон, запрещающие списывать долги с пенсионеров. Судебные приставы, благодаря специальному коду вида доходов гражданина в банке, смогут узнать, откуда к нему приходят деньги. 

Средства перестанут требовать и у россиян, получающих иные социальные выплаты. Ранее судебные приставы могли заблокировать счета этих двух групп населения для того, чтобы погасить задолженности. 

По специальному виду кода дохода человека в банковской системе стражи порядка смогут узнать, как он получает деньги – социальная это выплата или зарплата, пишет "Царьград".

В список льгот, которые нельзя будет заблокировать, войдут пособия по потере кормильца, средства, выделенные пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, и так далее, уточняет РИА ФАН. Судебные приставы получат доступ как к рублевым счетам гражданина, так и к суммам, хранящимся в валюте, информирует сайт "Комсомольская правда".

Полина ЛЕДОВСКИХ

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